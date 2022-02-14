Японцы объяснили, почему США раздувают военную истерию вокруг Украины

Японцы объяснили, почему США раздувают военную истерию вокруг Украины Новости
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США намеренно провоцируют панику, раздувая военную истерию вокруг Украины, написали читатели японских СМИ, передает РИА Новости.

Пропагандистская кампания США о мнимом «вторжению на Украину» преследует исключительно провокационные цели, заявил МИД РФ. По мнению российской стороны, речь идет о поощрении Украины со стороны Запада, чтобы Киев продолжал игнорировать Минские соглашения.

Японцы объяснили, почему США раздувают военную истерию вокруг Украины

Японские читатели согласны, что Вашингтон хотел бы развязать военный конфликт, но чужими руками. Однако, считают они, вряд ли планы американцев воплотятся в жизнь.

«Создается впечатление, что США хотят начать войну, обвинив другую сторону в том, что “она начала первой”»;

«Америка загнала себя в угол. Против ядерной державы она ничего не может сделать. Ей остается только гадать, что предпримут дальше крутые российские политики»;

«Если Украина откажется от вступления в НАТО и заявит о своей позиции нейтральной страны, вся ситуация немедленно разрешится. В результате переговоров можно будет заключить договор о ненападении между Россией и Европой, и получить финансовую поддержку Запада», — отметили японские пользователи.

Ранее китайские аналитики издания Sohu оценили ущерб Украины от деятельности США. По их подсчетам, речь идет о 12,5 млрд долларов.

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