Японцы назвали «черной меткой» жесткий ответ РФ по Курилам на санкции Токио

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Жесткий ответ Москвы на санкции Токио стал настоящей «черной
меткой» для Японии, отметили читатели местного издания Kyodo, передает РИА
Новости.
Статья японского СМИ была посвящена заявлению российского
МИД, который рассказал об ответе РФ на санкции Японии, примкнувшей к общему
западному тренду. Так, Москва решила полностью прекратить консультации по
заключению мирного договора с Японией, упразднила возможность безвизового
посещения южных Курильских островов, свернула совместную хозяйственную
деятельность на «спорных территориях».
По мнению японских читателей, правительство премьер-министра
Фумио Кисиды поторопилось с присоединением к западному вектору антироссийских
санкций. Японцы отметили, что Токио получил «черную метку» от Москвы, а это
крайне опасно.
«Тот факт, что Япония подверглась этому удару именно сейчас,
следует признать серьезной угрозой, вызовом и “черной меткой”…
Администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и
действиях против России»;
«Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения,
это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества. Это станет
большой потерей для Японии»;
«В нынешнем положении этого и следовало ожидать. Хотя Япония и
не член НАТО, она неотступно следует за Западом и США в своей политике»;
«Жаль, что переговоры по японо-российскому мирному договору
приостановлены. Япония не должна дальше ухудшать отношения с Россией. Нам
следует быть осторожными. Россия уже не раз посылала нам сигналы»;
«Я думаю, что ситуация становится все напряженнее. Надо
остановиться», — написали читатели Kyodo.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной
операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных
республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со
стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал
закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт.
Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о
том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на
территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.