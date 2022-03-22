Японцы назвали «черной меткой» жесткий ответ РФ по Курилам на санкции Токио

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал

закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о

том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на

территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.