Новости02

Янукович обратился к украинцам, призвав сделать окончательный выбор

Янукович обратился к украинцам, призвав сделать окончательный выбор
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к согражданам на фоне проведения спецоперации РФ. Текст опубликован в соцсетях.

По словам Януковича, сейчас как никогда нужна трезвая оценка ситуации, необходимо проявить уважение к мнению каждого украинца, каким бы они ни было. Это позволит сохранить будущее страны.

«Граждане сами должны сделать выбор — воевать до последнего украинца либо пытаться сохранить то, что еще осталось», — подчеркнул Янукович.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.