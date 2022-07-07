Янукович обратился к украинцам, призвав сделать окончательный выбор

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к согражданам на фоне проведения спецоперации РФ. Текст опубликован в соцсетях.
По словам Януковича, сейчас как никогда нужна трезвая оценка ситуации, необходимо проявить уважение к мнению каждого украинца, каким бы они ни было. Это позволит сохранить будущее страны.
«Граждане сами должны сделать выбор — воевать до последнего украинца либо пытаться сохранить то, что еще осталось», — подчеркнул Янукович.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.