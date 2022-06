Янтарная кислота для растений: 5 способов применения

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Моя мать — ярый противник неорганических удобрений. Особенно это касается хозяйственных культур. Говорит, как потом собирать с куста огурчики и резать их на салат, если я знаю, что они питались химией. Поэтому золы и перегноя на ее огороде всегда в достатке, а янтарная кислота для растений — вторая вода.

Кто хорошо учил химию, знает, что янтарная кислота активно применяется не только в садоводстве. К примеру, в лекарственные препараты ее добавляют в качестве активного вещества, что улучшает метаболизм и энергообеспечение тканей. Чем же она полезна для растений?

Чем полезна янтарная кислота для растений

ускоряет сроки цветения и созревания плодов

повышает урожайность хозяйственных культур

способствует прорастанию семян и увеличивает их всхожесть

помогает растениям усваивать питательные вещества

укрепляет растения после пересадки

способствует образованию корней

повышает устойчивость растений к болезням

уменьшает содержание нитратов в плодах

Как применять янтарную кислоту

Чтобы увеличить всхожесть семян, перед посевом их нужно замочить в растворе янтарной кислоты (2 г на 2 л воды) на сутки. А вот картошку таким раствором опрыскивают и высаживают уже спустя 2 часа. На 100 кг картофеля понадобится 1 л раствора.

Чтобы саженцы лучше прижились, их корни выдерживают в растворе янтарной кислоты 1 час. Затем просто высаживают в грунт.

Самым лучшим способом внесения удобрения считается опрыскивание. К примеру, овощи обрабатывают один раз на сезон до начала цветения либо в самом начале. 0,5 л раствора будет достаточно на 10 кв. м. площади.

Фруктовые деревья и ягодные кусты опрыскивают в раннюю фазу цветения, а цветы и декоративные растения — 2 раза: в фазу формирования бутонов и в раннюю фазу цветения. На одно дерево может уйти до 6 л раствора.

Полив под корень раствором янтарной кислоты производится 2 раза. Первый — в фазу двух листиков, второй — спустя 2 недели.

Чтобы реанимировать больное растение с помощью янтарной кислоты, опустите его в раствор минут на 15. Далее ежедневно опрыскивайте им «больного».

Как видите, янтарная кислота для растений является универсальным средством. С помощью живительного раствора можно и вылечить любимый цветок, и подпитать его, и укрепить корни. А какие аптечные средства вы применяете, чтобы улучшить состояние домашних растений? Делитесь в комментариях!

