Яндекс запустил мобильные пункты бесплатной диагностики велосипедов

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Команда Яндекса объявила о запуске мобильных пунктов диагностики и ремонта велосипедов. Они уже работают в Москве и предназначены для курьеров.





И хотя сервис запустили «Яндекс Еда» и «Лавка», в пресс-службе отмечают, что приехать на такой «питстоп» могут доставщики любого сервиса, не только лишь Яндекса — достаточно быть в курьерской форме или показать в своём телефоне приложение курьера.

В Москве на данный момент действуют два пункта с услугами по диагностике и велоремонту: один находится около здания ТАСС, другой возле Даниловского рынка. Найти пункты поможет приложение Яндекс Про, через которое курьеры-партнеры получают заказы. Оба пункта будут работать две недели по четвергам и пятницам. Механики сервиса могут проводить диагностику и несложный ремонт.

В будущем в Яндексе могут сделать этот проект по поддержке курьеров постоянным и открыть пункты велоремонта в других городах страны.