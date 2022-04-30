Яндекс запустил «Маркет для бизнеса» более чем в 40 регионах России

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Команда «Яндекс Маркета» объявила о значительном расширении географического охвата нового сервиса под названием «Маркет для бизнеса».





Напомним, сервис ориентирован на работу с юридическими лицами и ИП, предлагая в числе прочего возможность получения вычета НДС. Он начал работать в конце марта, но только в Москве и Московской области.

Теперь «Маркет для бизнеса» доступен в 46 регионах страны — от Ленинградской до Тюменской области. Как поясняют разработчики, с помощью «Маркета для бизнеса» компании и предприниматели могут заказывать на юрлицо или ИП десятки тысяч товаров и получать покупки уже на следующий день после оплаты.





Пользоваться сервисом так же просто, как обычным «Маркетом»: покупатель кладёт товары в корзину, оформляет заказ, указывает адрес для доставки и получателя. Оплатить покупку можно онлайн с помощью расчётного счёта. Счёт на оплату и закрывающие документы создаются автоматически при оформлении заказа и отправляются в электронном виде. После покупки на сервисе можно получить вычет до 20% НДС.