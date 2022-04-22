Яндекс.Заправки для Android обновились и стали удобнее

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Команда Яндекса обновила мобильное приложение Яндекс.Заправки, которое теперь стало удобнее для пользователей.





Как рассказали разработчики, цены на топливо теперь видно прямо на карте и над метками АЗС. Нажимать на каждую отдельно больше не нужно — достаточно нажать на знак рубля в углу экрана и выбрать тот вид топлива, который требуется. После этого появится стоимость такого вида топлива сразу по всем станциям.

На данный момент эта функция доступна только для мобильного приложения Яндекс.Заправки для операционной системы Android. Аналогичная версия для iOS будет выпущена позднее.

