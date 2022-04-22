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    Яндекс.Заправки для Android обновились и стали удобнее

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Яндекс.Заправки для Android обновились и стали удобнее

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    Команда Яндекса обновила мобильное приложение Яндекс.Заправки, которое теперь стало удобнее для пользователей. 


    Как рассказали разработчики, цены на топливо теперь видно прямо на карте и над метками АЗС. Нажимать на каждую отдельно больше не нужно — достаточно нажать на знак рубля в углу экрана и выбрать тот вид топлива, который требуется. После этого появится стоимость такого вида топлива сразу по всем станциям. 

    Яндекс.Заправки для Android обновились и стали удобнее

    На данный момент эта функция доступна только для мобильного приложения Яндекс.Заправки для операционной системы Android. Аналогичная версия для iOS будет выпущена позднее.
     

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