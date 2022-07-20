Яндекс выпустил большое обновление браузера для бизнеса

Команда Яндекса объявила о выпуске большого обновления для фирменного браузера для корпоративных пользователей.





Как отмечают разработчики, обновлённый браузер поддерживает в два раза больше групповых политик, что позволяет быстро настраивать браузер сразу для тысяч сотрудников. Он подходит операционным системам на базе Windows и Linux, в том числе российским дистрибутивам — AlterOS, RedOS, Astra, Alt, Rosa. Для системных администраторов ввели специально выделенную линию поддержки, а для помощи с задачами более сложного уровня привлекли менеджеров по развитию бизнеса.

Руководитель проектного офиса разработки Яндекс Браузера Илья Шибанов рассказал: