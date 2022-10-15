«Яндекс», VK, «Сбер», Ozon и не только. В России определились с операторами для учёта интернет-рекламы

Комиссия при Роскомнадзоре определила перечень операторов рекламных данных. Это те компании, через которые можно передавать информацию о рекламе в Единый реестр интернет-рекламы.
Операторами стали:
- «Лаборатория разработки» (Сбер),
- «Яндекс Оператор Рекламных Данных» (Яндекс),
- «ВК Рекламные Технологии» (VK),
- «Озон ОРД» (Озон),
- «МедиаСкаут» (МТС),
- «Первый ОРД» (Вымпелком),
- «ОРД-А» (Амбердата).
Согласно вступившим в силу изменениям в законе «О рекламе», с 1 сентября 2022 года вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участниками рекламного рынка должна передаваться в Единый реестр интернет-рекламы через упомянутых выше операторов рекламных данных.
К операторам было выдвинуто несколько требований, в том числе размер уставного капитала не менее 200 млн рублей, владение необходимым для учета рекламы программным обеспечением и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 млрд рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.