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«Яндекс», VK, «Сбер», Ozon и не только. В России определились с операторами для учёта интернет-рекламы

«Яндекс», VK, «Сбер», Ozon и не только. В России определились с операторами для учёта интернет-рекламы

Комиссия при Роскомнадзоре определила перечень операторов рекламных данных. Это те компании, через которые можно передавать информацию о рекламе в Единый реестр интернет-рекламы. 


Операторами стали:

  • «Лаборатория разработки» (Сбер),

  • «Яндекс Оператор Рекламных Данных» (Яндекс),

  • «ВК Рекламные Технологии» (VK),

  • «Озон ОРД» (Озон),

  • «МедиаСкаут» (МТС),

  • «Первый ОРД» (Вымпелком),

  • «ОРД-А» (Амбердата).

Согласно вступившим в силу изменениям в законе «О рекламе», с 1 сентября 2022 года вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участниками рекламного рынка должна передаваться в Единый реестр интернет-рекламы через упомянутых выше операторов рекламных данных.

К операторам было выдвинуто несколько требований, в том числе размер уставного капитала не менее 200 млн рублей, владение необходимым для учета рекламы программным обеспечением и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 млрд рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.

Россия
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