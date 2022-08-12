«Яндекс» удалил из выдачи сотни ссылок с недостоверными сведениями о Евгении Пригожине

«За период с марта по август 2022 года ООО “Яндекс” в связи с обращением юридической службы компании «Конкорд» удалило из поисковой выдачи более 600 ссылок. Ссылки содержали сомнительный информационный контент и заведомо недостоверные, порочащие сведения в отношении Евгения Викторовича, что было подтверждено соответствующими судебными актами», — сообщает пресс-служба «Конкорда».