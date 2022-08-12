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«Яндекс» удалил из выдачи сотни ссылок с недостоверными сведениями о Евгении Пригожине

«Яндекс» удалил из выдачи сотни ссылок с недостоверными сведениями о Евгении Пригожине
Федеральное агентство новостей

Юридическая служба компании «Конкорд» отметила добропорядочность ООО «Яндекс» и выразила благодарность за своевременное удаление недостоверной и порочащей информации о бизнесмене Евгении Пригожине.

«За период с марта по август 2022 года ООО “Яндекс” в связи с обращением юридической службы компании «Конкорд» удалило из поисковой выдачи более 600 ссылок. Ссылки содержали сомнительный информационный контент и заведомо недостоверные, порочащие сведения в отношении Евгения Викторовича, что было подтверждено соответствующими судебными актами», — сообщает пресс-служба «Конкорда».

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы понадеялись, что сотрудничество с компанией «Яндекс» будет продолжаться в рамках правого поля, а вся недостоверная и порочащая бизнесмена Пригожина информация будет своевременно удаляться из поисковой выдачи.

конкорд пригожин яндекс
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