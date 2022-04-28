Яндекс продаёт сервисы «Яндекс Новости» и «Дзен»

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Российская компания Яндекс официально объявила о грядущей продаже сервиса агрегирования новостей «Яндекс Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс Дзен». Соглашение об основных условиях сделки уже подписано.

Покупателем выступает компания VK (бывшая Mail.ru Group). На данный момент компании не раскрывают условий сделки. Следующий этап, который должны пройти VK и Яндекс — одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также других корпоративных и регулирующих органов.

Первые слухи о возможности продажи «Новостей» и «Дзена» появились 15 марта. Затем глава «Яндекс.Дзена» Антон Фролов рассказал о причинах продажи платформы, а ещё парой дней позднее пресс-служба выпустила официальное подтверждение ведущейся работы в отношении продаж сервисов.

Как тогда сообщила пресс-служба, компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen.