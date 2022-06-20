Яндекс показал свою новую штаб-квартиру в Москве

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Команда Яндекса рассказала о том, как продвигается строительство новой штаб-квартиры в Москве и даже представила демонстрационный видеоролик — первые кадры со стройки на Воробьевых горах.



Проект штаб-квартиры

Напомним, Яндекс представил проект новой штаб-квартиры два года назад — 19 июня 2020 года. Как сообщалось тогда, территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где все желающие смогут отдохнуть, перекусить или даже заняться спортом.

Как сообщает теперь пресс-служба, закончить стройку и благоустройство общественных пространств планируется в 2024 году. В Яндексе рассказали:

Новый дом Яндекса в Москве — это 15 этажей вверх и 5 этажей вниз. Мы уже сделали фундамент здания и строим его подземную часть. Чтобы это стало возможным, строители вывезли больше 21 тысячи самосвалов грунта. Если поставить их друг за другом, они займут весь МКАД и даже больше.