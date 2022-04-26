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    “Яндекс.Маркет” запустил онлайн-универмаг одежды и обуви российских брендов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    "Яндекс.Маркет" запустил онлайн-универмаг одежды и обуви российских брендов

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    “Яндекс.Маркет” запустил свой онлайн-универмаг одежды и обуви под названием “РУМ”, где будут представлены отечественные бренды. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на представителей сервиса.

    Новый сервис будет направлен на то, чтобы помочь интернет-торговле в России.

    “РУМ” — это как обычный модный универмаг, только в онлайне. В РУМе разные бренды собраны в одном месте — и их витрины можно смотреть по очереди, как если в торговом центре переходить из одного бутика в другой. Обычно локальным брендам трудно конкурировать с известными марками. “РУМ” поможет производителям успешно делать это и находить своих покупателей,

     — сообщается в пресс-релизе компании.

    В онлайн-универмаге будут представлены российские бренды обуви и одежды: сейчас там можно найти товары 13 локальных брендов, среди которых — Studio 29, Toptop и другие. 

    Бренды, которые будут сотрудничать с сервисом, могут оформить витрину в собственной стилистике и добавлять собственные подборки товаров, а в дальнейшем на странице бренда можно будет даже запустить сторис.


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Источник
    “Коммерсантъ”


    Фото
    Яндекс/Скриншот


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