“Яндекс.Маркет” запустил онлайн-универмаг одежды и обуви российских брендов

“Яндекс.Маркет” запустил свой онлайн-универмаг одежды и обуви под названием “РУМ”, где будут представлены отечественные бренды. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на представителей сервиса.

Новый сервис будет направлен на то, чтобы помочь интернет-торговле в России.

“РУМ” — это как обычный модный универмаг, только в онлайне. В РУМе разные бренды собраны в одном месте — и их витрины можно смотреть по очереди, как если в торговом центре переходить из одного бутика в другой. Обычно локальным брендам трудно конкурировать с известными марками. “РУМ” поможет производителям успешно делать это и находить своих покупателей,

— сообщается в пресс-релизе компании.

В онлайн-универмаге будут представлены российские бренды обуви и одежды: сейчас там можно найти товары 13 локальных брендов, среди которых — Studio 29, Toptop и другие.

Бренды, которые будут сотрудничать с сервисом, могут оформить витрину в собственной стилистике и добавлять собственные подборки товаров, а в дальнейшем на странице бренда можно будет даже запустить сторис.