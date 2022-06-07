«Яндекс.Карты» начали прокладывать маршруты из Крыма через материк после заявления Шойгу

Сервис «Яндекс.Карты» начал выстраивать маршруты в Крым через Донбасс и освобожденные территории Украины после заявления министра обороны России Сергея Шойгу.
Глава Минобороны РФ ранее сообщил об открытии автомобильного сообщения между Россией и Крымом через материковую часть. Сухопутный коридор позволит добираться до полуострова на машинах и другом наземном транспорте.
Тем временем «Яндекс.Карты» стали предлагать пользователям новые варианты, как добраться до крымских городов. В частности, при построении маршрута из Ставрополя в Севастополь автомобилист может выбрать путь через Ростов-на-Дону, который затем ведет проездом через Мариуполь, но в объезд Бердянска и Мелитополя. При этом из других ближайших российских городов, например, из Волгограда, такой план проезда не появляется.