«Яндекс.Карты» начали прокладывать маршруты из Крыма через материк после заявления Шойгу

Тем временем «Яндекс.Карты» стали предлагать пользователям новые варианты, как добраться до крымских городов. В частности, при построении маршрута из Ставрополя в Севастополь автомобилист может выбрать путь через Ростов-на-Дону, который затем ведет проездом через Мариуполь, но в объезд Бердянска и Мелитополя. При этом из других ближайших российских городов, например, из Волгограда, такой план проезда не появляется.