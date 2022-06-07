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«Яндекс.Карты» начали прокладывать маршруты из Крыма через материк после заявления Шойгу

«Яндекс.Карты» начали прокладывать маршруты из Крыма через материк после заявления Шойгу
pexels.com

Сервис «Яндекс.Карты» начал выстраивать маршруты в Крым через Донбасс и освобожденные территории Украины после заявления министра обороны России Сергея Шойгу.

Глава Минобороны РФ ранее сообщил об открытии автомобильного сообщения между Россией и Крымом через материковую часть. Сухопутный коридор позволит добираться до полуострова на машинах и другом наземном транспорте.

prt scr yandex.ru/maps
prt scr yandex.ru/maps

Тем временем «Яндекс.Карты» стали предлагать пользователям новые варианты, как добраться до крымских городов. В частности, при построении маршрута из Ставрополя в Севастополь автомобилист может выбрать путь через Ростов-на-Дону, который затем ведет проездом через Мариуполь, но в объезд Бердянска и Мелитополя. При этом из других ближайших российских городов, например, из Волгограда, такой план проезда не появляется.

Донбасс Крым маршрут яндекс карты
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