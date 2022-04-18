Яндекс и VK удалили из поиска официальные сайты Instagram и Facebook

загрузка...

Команды Яндекса и VK (бывшая Mail.ru Group) удалили из фирменных сервисов поиска ссылки на официальные сайты Instagram и Facebook (запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской).





Таким образом, в поисковой выдаче Яндекс.Поиска и «Поиска Mail.ru» больше по запросам Instagram и Facebook не показываются ссылки на официальные сайты этих социальных сетей. Вместо этого предлагаются новости, статьи в «Википедии», ссылки на приложения, а также другие сторонние сайты.





В поиске Яндекса также выдаётся пояснение вверху страницы: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

В справке Яндекса уточняется, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поисковые системы не имеют права показывать российским пользователям ссылки на ресурсы, включенные в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Пресс-служба дополнительно рассказала: