«Яндекс Еда» — теперь не только для людей

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Команда сервиса «Яндекс Еда» сообщила о запуске новой услуги для пользователей. Теперь через «Яндекс Еда» можно заказывать товары для животных из специализированных сетей.





На данный момент к сервису подключились торговые сети «Бетховен» и «Динозаврик», доступна доставка более тысячи зоотоваров, включая корм, игрушки и косметику. Доставка обойдётся в 149 рублей, а если сумма покупки составит 2000 рублей и выше, то будет бесплатной.

Доставка зоотоваров из специализированных сетей работает в Москве и некоторых городах Подмосковья. В ближайшее время планируется подключение других регионов России, а также подключение сетей «ЗооОптТорг» и «Любимчик».