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    «Ъ»: «Яндекс.Драйв» рискует лишиться трети своего автопарка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Ъ»: «Яндекс.Драйв» рискует лишиться трети своего автопарка

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    ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

    Один из крупнейших операторов каршеринга «Яндекс.Драйв»
    может потерять до 35% своего автопарка уже в текущем году. Об этом пишет «Коммерсант»
    со ссылкой на источники в компании.

    Подобные риски связаны со сроками лизинговых контрактов. Они
    истекают в этом году, что вынуждает «Яндекс» возвращать автомобили владельцам.
    Новые контракты компании заключать не хотят, либо предлагают неподходящие
    условия.

    Усугубляется ситуация и дефицитом новых автомобилей на
    рынке, что делает их покупку практически невозможной. Все эти факторы, по
    прогнозам экспертов, приведут к росту тарифов и, как следствие, падению
    популярности подобных сервисов среди россиян.

    «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» уже сообщили
    о повышение цен. Причиной называют увеличение стоимости содержания автомобилей.

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