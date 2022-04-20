«Ъ»: «Яндекс.Драйв» рискует лишиться трети своего автопарка

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Один из крупнейших операторов каршеринга «Яндекс.Драйв»
может потерять до 35% своего автопарка уже в текущем году. Об этом пишет «Коммерсант»
со ссылкой на источники в компании.
Подобные риски связаны со сроками лизинговых контрактов. Они
истекают в этом году, что вынуждает «Яндекс» возвращать автомобили владельцам.
Новые контракты компании заключать не хотят, либо предлагают неподходящие
условия.
Усугубляется ситуация и дефицитом новых автомобилей на
рынке, что делает их покупку практически невозможной. Все эти факторы, по
прогнозам экспертов, приведут к росту тарифов и, как следствие, падению
популярности подобных сервисов среди россиян.
«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» уже сообщили
о повышение цен. Причиной называют увеличение стоимости содержания автомобилей.