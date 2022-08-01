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«Яндекс Банк», Tele2, «Тинькофф», «Почта России», Сбер и Центробанк больше не IT-компании. Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных

«Яндекс Банк», Tele2, «Тинькофф», «Почта России», Сбер и Центробанк больше не IT-компании. Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных

Минцифры исключило из реестра отечественных IT-компаний свыше 400 организаций, деятельность в сфере информационных технологий которых не является основной. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.


«Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний», — сказано в сообщении.

Так, среди исключенных из реестра компаний было более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и ряд других компаний, не относящихся к IT. В их числе — Сбер, ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф», «Открытие», «Райффайзен», «МТС банк», «Газпромбанк», МКБ, Центробанк, Яндекс, Tele2, «Почта России», «Делимобиль».

«Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций», — напомнили в министерстве.

«В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД», — добавили в министерстве.

С 1 августа 2022 года приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации в связи с поправками в Налоговый кодекс РФ. В настоящее время Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведёт работу над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации IT-компаний.

Минцифры
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RusNewsToday24
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