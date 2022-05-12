Яна Рудковская выставила на продажу люксовые вещи из своего гардероба. Среди лотов — олимпийка почти за 2 млн рублей

Яна Рудковская

Яна Рудковская решила продать часть люксовых вещей из своей коллекции на онлайн-платформе Oskelly. Олимпийку из коллекции Supreme x Louis Vuitton светская львица оценила в 2 млн рублей. Цена указана со скидкой — первоначальная стоимость вещи составляла 2,7 млн рублей.

Лот от Рудковской прокомментировали в социальных сетях. Яна Рудковская всегда говорит, что скупает LV в промышленных количествах, потому что это инвестиции. И вот отдала в продажу некогда очень желанный лот из коллаба Supreme и LV. Уж как все бились за эти вещи, как напрягали все связи, как “звонили в Париж”, чтобы достать хоть что-нибудь. Впрочем, выставляя цену за скромную олимпийку, Яна явно решила посчитать и монетизировать все свои усилия, — пишет телеграм-канал “Героиня Татлера”.

Яна Рудковская является известной ценительницей люкса и раньше старалась не пропускать ни одного важного показа на Неделе моды в Париже. Издание The Mirror, рассказывая о скандале вокруг компании Chanel, отказавшейся из-за санкций продавать товары российским клиентам, также позиционировало Рудковскую как любительницу люкса. В одном из постов в социальных сетях Рудковская отметила, что более 20 лет покупала вещи Chanel и была постоянным гостем на модных показах. По словам Яны, за эти годы на наряды Chanel она потратила более 1 млн евро.



Яна Рудковская

Комментируя статью The Mirror, Яна заявила, что ее “инвестиций в люкс” хватит не только ей, но даже ее детям и внукам.

Меня никто не лишал любимого бренда, у меня его столько, что моим не только детям, внукам, но и правнукам будет что носить и донашивать. Мною в этот бренд вложены огромные инвестиции и собрана большая коллекция уникальных вещей, некоторые из них существуют в одном экземпляре в мире.

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