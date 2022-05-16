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    Яна Рудковская высказалась о слухах об ухудшении финансового положения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Яна Рудковская высказалась о слухах об ухудшении финансового положения

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Музыкальный продюсер Яна Рудковская была замечена в магазине масс-маркета. Разлетевшиеся в Сети фото и появившиеся слухи об ухудшении финансового положения вынудили светскую львицу объясниться.

    Рудковская не скрывает, что живет на широкую ногу, и регулярно делится с поклонниками в соцсетях кадрами роскошной жизни. Недавно менеджера певца Димы Билана вместе с супругом Евгением Плющенко заметили в сетевом магазине товаров для дома. Интернет-пользователи предположили, что светская львица испытывает проблемы с деньгами.

    «Запахло тупостью… А где еще покупать вешалки и стройматериалы для дома?» — язвительно высказалась Рудковская на слухи о бедности.

    Недавно знаменитость заявила, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию после того, как строители получили от нее миллионы, но работу не выполнили.

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