Яна Рудковская высказалась о слухах об ухудшении финансового положения

Рудковская не скрывает, что живет на широкую ногу, и регулярно делится с поклонниками в соцсетях кадрами роскошной жизни. Недавно менеджера певца Димы Билана вместе с супругом Евгением Плющенко заметили в сетевом магазине товаров для дома. Интернет-пользователи предположили, что светская львица испытывает проблемы с деньгами.