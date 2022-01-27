Яна Рудковская рассказала, как чувствует себя Плющенко после обострения болезни

Продюсер Яна Рудковская озвучила подробности о состоянии своего супруга, фигуриста Евгения Плющенко, которому потребовалась госпитализация из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки.

По словам Рудковской, Плющенко на данный момент чувствует себя значительно лучше. Он продолжает ежедневно посещать больницу для прохождения амбулаторного лечения. Однако фигурист не хочет оставлять своих подопечных и уже выходит на лед.

«Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — поделилась Рудковская в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

О своем самочувствии высказывался и сам олимпийский чемпион. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram — эти кадры были сделаны в больнице. Плющенко заверил поклонников, что с ним все в порядке.

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