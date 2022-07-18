Яна Рудковская приравняла фигурное катание к шоу-бизнесу

Продюсер Яна Рудковская высказалась о соперничестве в фигурном катании. Знаменитость отметила, что в спорте царит очень жесткая конкуренция.
Рудковская отметила, что в мире фигурного катания интриги жестче, чем в шоу-бизнесе. Продюсер смогла сделать подобный вывод, наблюдая на протяжении пяти лет за академией своего супруга Евгения Плющенко.
«Те интриги, которые существовали в фигурном катании в период противостояния Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, — просто детский лепет в сравнении с тем, что происходит на женском льду сейчас», — рассказала Рудковская изданию RT.
Рудковская также высказалась о тренере Этери Тутберидзе. Продюсер добавила, что не согласна с некоторыми ее действиями.