Яна Рудковская ответила Александру Невзорову, который назвал ее “богемной старушкой” и “гномородицей”

Яна Рудковская

Яна Рудковская ответила Александру Невзорову, который оскорбил ранее ее и ее семью.

Скандал разгорелся из-за ареста 31-летнего поэта и активиста Артема Камардина, которого три недели назад задержали в Москве за чтение стихов на Триумфальной площади по делу о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия. Журналист Александр Невзоров публично заявил, что в аресте виновата Яна Рудковская, так как она “накатала донос” на поэта. Невзоров опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором назвал Рудковскую “богемной старушкой” и “гномородицей”:

Трудилась в интим-салоне, потом рекламировала сумочки Vuitton, цыганские сервизы и сына “гном гномыча”. Но Vuitton разорвал связи с нацистской Россией, “гном гномыч” потускнел и износился, а цыгане своих сервизов Рудковской больше не доверяют. Гномородица заскучала и принялась выискивать и клеймить инакомыслящих (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Рудковская ответила Невзорову и заявила, что была удивлена, что стала объектом пристального и неблагожелательного внимания журналиста. Его она причислила к лживым, подлым людям, которые постоянно меняют свои убеждения и предают своих патронов. Рудковская опровергла заявление о доносе и уточнила, что лишь вынесла обсуждение ситуации с чтением стихов в публичное поле, написав об этом в своем канале. Также Рудковская назвала ложью слова Невзорова о ее работе в интим-салоне.

Вдуматься: 64-летний мужчина оскорбляет 47-летнюю женщину и при этом продолжает считать себя мужчиной. Мы с моими цыганскими сервизами желаем вам поскрести по своей макушке и попробовать отыскать в ней силы не врать своей же аудитории,

— написала Рудковская. Невзорова она назвала “мерзким стариком”, который перезаложил свою честь много раз.

Конфликт уже прокомментировали в телеграм-канале “Медиа хабалки”:

Рудковская тут разнесла Неврозова за наезд по поводу ее предыдущих бизнесов. Но мы-то знаем, что полыхнуло у Яны по большому счету, как и всегда, за Гномыча.

Действительно, Яна Рудковская всегда защищает своих детей от нападок. Несколько лет назад Яна Рудковская поссорилась с изданием StarHit из-за публикации об их с Александром Плющенко сыне Саше — дело дошло до суда.