Яна Рудковская о “рецепте счастья” Виктории Бекхэм: “Менталитет — дело тонкое. Что вам можно, нам точно нельзя”

Яна Рудковская

Яна Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале “Голубь мира” пост, посвященный необычному “рецепту счастья” Виктории Бекхэм. Вчера дизайнер запостила в инстаграме* фото, на котором позирует с коктейлем, и написала:

Водка-тоник + электронная книга = мама счастлива.

Виктория Бекхэм предлагает для мамочкиного счастья водку с тоником! В комментариях одни сердечки и полное одобрение позиции. А теперь представьте, что было бы, если бы такое написала я или еще какая-нибудь известная мама с четырьмя детьми! Не огонь был бы, а пожар, и обязательно нашелся бы врач-нарколог, который вынес бы вердикт: диагноз “алкоголизм”. Менталитет — дело тонкое, Виктория. Вам вот все можно. А что вам можно, нам вот точно нельзя,

— написала продюсер.

Разговор поддержала Снежана Георгиева:

Тут Яна рассуждает на тему разного менталитета. Соглашусь. От себя добавлю, что давно живу с ощущением, что, если бы я шутила здесь и в запрещенной соцсети так, как я и мои друзья любим, то аудитория разбежалась бы за пару дней. И не избежать бы было мне на прощание клейма циничной дряни.

Ранее пост, посвященный Виктории Бекхэм, опубликовала другая российская знаменитость — Алена Долецкая. Журналистка вспомнила приезд дизайнера в Москву, который состоялся много лет назад. Во время одного из мероприятий бывший главный редактор Vogue спросила у Виктории, почему она всегда выглядит такой серьезной. Оказалось, Бекхэм уверена, что модные вещи лучше смотрятся на женщинах, которые не улыбаются.