Яна Рудковская о Полине Киценко: “Вместо того чтобы искать, кто ее по бартеру отмажет от грязи, надо извиниться перед дизайнерами, которых она кинула”

Яна Рудковская

Продюсер и совладелица марки одежды Odri Яна Рудковская написала в телеграме пост, посвященный своей бывшей приятельнице и партнеру по бизнесу Полине Киценко.

Конечно, Полина Киценко всегда была уникальным человеком, которого знало только Бульварное кольцо, но она всегда хотела бартер на уровне цифр: Насти Ивлеевой, Ксюши Собчак или Оли Бузовой! Теперь, говорят, ищет адвокатов, чтобы предъявить Янам иск! Говорят, что хочет адвокатов тоже найти по бартеру. Может, кто-то передать “бартерной Полине”, что хороших адвокатов по бартеру не бывает.

Мы все с ней дружили, ей доверяли свой дорогостоящий товар, и сейчас позиция — “а-ля моя хата с краю и ничего не знаю” — уж точно не прокатит. Я не знала, кто в “Подиуме” был у руля! Товар Оdri давала на реализацию под свои личные отношения с Полиной. Не говоря уже про Яну Расковалову, с которой она дружила много лет! Деньги ждем вот с Яной до сих пор. Товар продали, а расчета нет. Четыре года прошло! Где деньги, Зин, сорри, Полин? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)



— рассказала Рудковская в своем телеграм-канале “Голубь мира”.

Яна Рудковская

В дискуссию вступила и Ксения Собчак:

Все так и было. Полина, как бы она ни представлялась, была полноценным руководителем, принимающим решения. И деньги давали именно под ее имя. Она рулила, ругалась с продавцами, решала, кого продавать, а кого нет. Но формально (по бумагам) получается, видимо, что она вообще мимо “Подиума” проходила. Весь город помнит, что именно она и ее муж Эдик (такой же “честный” человек) были хозяевами этой империи. Видимо, по документам было тоже “хитро” оформлено, да?

И вместо того, чтобы носа на улицу не показывать, оттого что кинула подруг, она пытается адвоката найти и пойти против них, я правильно понимаю? Бартер, наверное, тоже по суду десять лет отдавать будет.

Ксения Собчак

За что уважаю всегда Ксюшу, так это за ее “правду-матку”! Если мы с Яной интеллигентно сказали про Полину Киценко, то Ксюша назвала вещи своими именами. А вот судебный иск на Ксюшу Полина не подаст никогда. И не потому, что он заведомо будет проигрышный, и не потому, что “кишка тонка”, а потому, что воевать с Ксюшей себе дороже обойдется! “Кровавая барыня” ее просто уничтожит в медиапространстве, и как посыпятся-то скелеты из шкафов. Мой совет Полине — вместо того чтобы искать, кто ее по бартеру отмажет от грязи, от которой ей не отмыться уже в принципе никогда, для начала просто публично извиниться перед всеми российскими молодыми дизайнерами, которых она кинула, как и нас.

Но если мы могли спокойно пережить эти суммы, то ребята были в шоковом состоянии после этого кидка. Ну и расписать транши, как она отдаст всем пострадавшим деньги. Ведь она себя позиционирует как “крутая бизнесвумен”, у которой сейчас прекрасно работает новый бизнес! Полина, мы все дружно четыре года молчали и просто не здоровались с тобой, но тут уже молчать до боли обидно! И да, если я клич дам тем, кому ты не вернула деньги за товар, очередь будет приличная! Ты на всех них будешь иски свои “лягушечьи” подавать?

— продолжила Яна Рудковская.

14 июля на YouTube-канале Мадонны Мур вышло интервью с дизайнером Яной Расковаловой, которая рассказала о том, как Полина Киценко (она раньше управляла магазином Podium) задолжала ей 30 миллионов рублей. Еще в конце апреля 2017 года сразу несколько российских дизайнеров обратились к руководителям модного ретейлера Podium Market с требованием погасить задолженность перед производителями одежды и аксессуаров.

Полина Киценко