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Яна Поплавская выступила за отмену концертов критикующих Россию артистов

Яна Поплавская выступила за отмену концертов критикующих Россию артистов
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Яна Поплавская считает необходимым запретить выступать артистам, которые критикуют действия России на территории Украины в рамках спецоперации. 

По мнению звезды, в стране непростое время и нужно, чтобы артисты стали примером патриотизма. 

«Кем надо быть, чтобы в момент черной муки тащить в официальную повестку людей, которые против действий армии?» — говорится в посте, который репостнула актриса в личный Telegram-канал. 

С начала спецоперации на Украине Россию покинули множество артистов. Среди них – певицы Земфира и Алла Пугачева, юморист Максим Галкин и музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич. Экс-депутат Роман Худяков ранее заявил, что против Галкина возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии. 

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RusNewsToday24
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