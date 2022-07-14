Яна Поплавская выступила за отмену концертов критикующих Россию артистов

Актриса Яна Поплавская считает необходимым запретить выступать артистам, которые критикуют действия России на территории Украины в рамках спецоперации.
По мнению звезды, в стране непростое время и нужно, чтобы артисты стали примером патриотизма.
«Кем надо быть, чтобы в момент черной муки тащить в официальную повестку людей, которые против действий армии?» — говорится в посте, который репостнула актриса в личный Telegram-канал.
С начала спецоперации на Украине Россию покинули множество артистов. Среди них – певицы Земфира и Алла Пугачева, юморист Максим Галкин и музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич. Экс-депутат Роман Худяков ранее заявил, что против Галкина возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии.