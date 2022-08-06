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Яна Поплавская рассказала, как чуть не умерла из-за препаратов для похудения

Яна Поплавская рассказала, как чуть не умерла из-за препаратов для похудения
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Яна Поплавская рассказала, как пыталась похудеть после родов с помощью специальных препаратов. На первых порах таблетки помогали, но в итоге едва не погубили ее, рассказала артистка в эфире программы «Пусть говорят».

Прием препаратов сильно навредил актрисе. Поплавская рассказала, что у нее тряслись руки, актрисе было очень тяжело, она не могла самостоятельно дойти до туалета. Врач померила артистке давление и приняла решение госпитализировать ее.

«Я сказала — вот все так плохо, попросила мужа привести ко мне детей. Понимала, что все чудовищно», — рассказала актриса.

Поплавскую в итоге спасли, но с тех пор артистка зареклась худеть. Сейчас она принимает себя такой, какая есть, и предупреждает о страшных последствиях тех, кто мечтает похудеть любой ценой.

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RusNewsToday24
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