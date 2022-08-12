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Яна Кошкина вышла на связь после слухов о госпитализации с COVID-19

Яна Кошкина вышла на связь после слухов о госпитализации с COVID-19
globallookpress/Pavel Kashaev

Многие российские СМИ сообщили 12 августа о госпитализации актрисы Яны Кошкиной. Артистка вышла на связь и опровергла заявления об ее состоянии, передает портал «Телепрограмма».

Кошкина подчеркнула, что не находится в больнице в «критическом состоянии», и уж тем более в красной зоне. По ее словам, сейчас она наслаждается просмотром любимого сериала.

«Журналисты приписывают мне экстренную госпитализацию в тяжелом состоянии. Единственное, что мне грозит в данной ситуации, это тяжесть от поедания любимых конфет. Со мной все отлично», — отметила актриса.

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