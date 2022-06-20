Яна и Вадим Расковаловы обвенчались после 20 лет брака и отметили это на вечеринке с Ксений Собчак, Еленой Перминовой, Татьяной Навкой

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Вадим и Яна Расковаловы

Яна и Вадим Расковаловы прошли обряд венчания в церкви после 20 лет брака.

Наши отношения прошли проверку на прочность всеми возможными и невозможными способами! Поэтому именно сейчас, в это непростое время, мы пришли к тому, что венчание — лучший способ признаться друг другу в любви еще раз и лишний раз подтвердить, что мы когда-то сделали правильный во всех смыслах выбор!

— написала бизнесвумен в своем инстаграме*.

Она поделилась с подписчиками фотографиями и видео с церемонии, на которой присутствовало много медийных гостей — Светлана Меткина и Ксения Собчак, которые были свидетельницами, Яна Рудковская, Константин Богомолов, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Жасмин.

Яна и Вадим Расковаловы, Ксения Собчак и Светлана Меткина

Вадим и Яна Расковалова с гостями Яна Расковалова



После церемонии состоялся банкет, на котором Елена Перминова поймала свадебный букет. Возможно, это знак, что скоро она сочетается браком со своим женихом Александром Лебедевым. Александр сделал Елене предложение еще в 2020 году после 15 лет отношений, но пока они свадьбу не сыграли.

За музыкальную часть вечера отвечали Леонид Агутин и Полина Гагарина, а роль ведущего отвели Игорю Вернику.

Татьяна Навка и Жасмин Светлана Меткина и Яна Расковалова Леонид Агутин Полина Гагарина Елена Перминова Ксения Собчак

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Яна Расковалова и Яна Рудковская

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Первым новостью поделился блогер tangomania.