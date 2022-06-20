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Яна и Вадим Расковаловы обвенчались после 20 лет брака и отметили это на вечеринке с Ксений Собчак, Еленой Перминовой, Татьяной Навкой

Яна и Вадим Расковаловы обвенчались после 20 лет брака и отметили это на вечеринке с Ксений Собчак, Еленой Перминовой, Татьяной Навкой

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Вадим и Яна Расковаловы

Яна и Вадим Расковаловы прошли обряд венчания в церкви после 20 лет брака.

Наши отношения прошли проверку на прочность всеми возможными и невозможными способами! Поэтому именно сейчас, в это непростое время, мы пришли к тому, что венчание — лучший способ признаться друг другу в любви еще раз и лишний раз подтвердить, что мы когда-то сделали правильный во всех смыслах выбор!

— написала бизнесвумен в своем инстаграме*.

Она поделилась с подписчиками фотографиями и видео с церемонии, на которой присутствовало много медийных гостей — Светлана Меткина и Ксения Собчак, которые были свидетельницами, Яна Рудковская, Константин Богомолов, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Жасмин.

Яна и Вадим Расковаловы, Ксения Собчак и Светлана Меткина

Яна и Вадим Расковаловы, Ксения Собчак и Светлана Меткина

Яна и Вадим Расковаловы

Светлана Меткина и Ксения Собчак

Вадим и Яна Расковаловы

Яна Расковалова

Вадим и Яна Расковаловы с гостямиВадим и Яна Расковалова с гостямиЯна Расковалова с детьмиЯна Расковалова

После церемонии состоялся банкет, на котором Елена Перминова поймала свадебный букет. Возможно, это знак, что скоро она сочетается браком со своим женихом Александром Лебедевым. Александр сделал Елене предложение еще в 2020 году после 15 лет отношений, но пока они свадьбу не сыграли.

За музыкальную часть вечера отвечали Леонид Агутин и Полина Гагарина, а роль ведущего отвели Игорю Вернику.

Татьяна Навка и ЖасминТатьяна Навка и ЖасминСветлана Меткина и Яна РасковаловаСветлана Меткина и Яна РасковаловаЛеонид АгутинЛеонид АгутинПолина ГагаринаПолина ГагаринаЕлена ПерминоваЕлена ПерминоваКсения СобчакКсения СобчакТатьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Яна Расковалова и Яна Рудковская

Яна Расковалова и Яна Рудковская

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Первым новостью поделился блогер tangomania.

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