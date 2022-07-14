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Ямальцу грозит тюремный срок за групповое изнасилование 18-летней давности

Ямальцу грозит тюремный срок за групповое изнасилование 18-летней давности
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Два жителя Ноябрьска изнасиловали женщину во время пьяного застолья. Один из них был задержан по горячим следам, а второго злоумышленника удалось привлечь к ответственности лишь спустя 18 лет.

Инцидент произошел в 2004 году, когда оба злоумышленника распивали спиртные напитки у приятелей. Ночью мужчины решили вызвать жриц любви, однако позднее передумали и отправились к соседке. Женщина проживала с мужем, но это совершенно не смутило насильников.

Они пробрались в квартиру жертвы через балкон, избили мужа соседки и заперли его в комнате. После этого они надругались над женщиной и скрылись, передает сайт «Красный север».  

Преступники договорились, что вину за содеянное возьмет на себя один из них, а другой будет отправлять ему передачки и деньги. В итоге один из подельников отправился в тюрьму, а второй не сдержал слово и ушел в армию. 

Задержать соучастника удалось через 18 лет на территории Свердловской области. За это время он успел отслужить и построить карьеру. Уголовное дело по факту изнасилования направлено в суд.

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