Ямальцу грозит тюремный срок за групповое изнасилование 18-летней давности

Два жителя Ноябрьска изнасиловали женщину во время пьяного застолья. Один из них был задержан по горячим следам, а второго злоумышленника удалось привлечь к ответственности лишь спустя 18 лет.
Инцидент произошел в 2004 году, когда оба злоумышленника распивали спиртные напитки у приятелей. Ночью мужчины решили вызвать жриц любви, однако позднее передумали и отправились к соседке. Женщина проживала с мужем, но это совершенно не смутило насильников.
Они пробрались в квартиру жертвы через балкон, избили мужа соседки и заперли его в комнате. После этого они надругались над женщиной и скрылись, передает сайт «Красный север».
Преступники договорились, что вину за содеянное возьмет на себя один из них, а другой будет отправлять ему передачки и деньги. В итоге один из подельников отправился в тюрьму, а второй не сдержал слово и ушел в армию.
Задержать соучастника удалось через 18 лет на территории Свердловской области. За это время он успел отслужить и построить карьеру. Уголовное дело по факту изнасилования направлено в суд.