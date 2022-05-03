Ямальский губернатор Артюхов: местные предприниматели наращивают производство

Глава региона привел несколько примеров того, как развиваются производства. Так, цех полуфабрикатов завода «Ямальские олени» из Яр-Сале поставляет в магазины ЯНАО отличную тушенку и пельмени. Кроме того, предприятие «Пур-рыба» намерено наращивать производство. Выйти на новые мощности получится тогда, когда в эксплуатацию будет введен новый цех по переработке рыбы, который получил поддержку от региональных властей.