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    Ямальский губернатор Артюхов: местные предприниматели наращивают производство

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ямальский губернатор Артюхов: местные предприниматели наращивают производство

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    Агентство «Москва» / Софья Сандурская

    Власти ЯНАО будут поддерживать тех, кто готов запускать в регионе новые проекты. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, передает «Красный Север».

    Глава региона привел несколько примеров того, как развиваются производства. Так, цех полуфабрикатов завода «Ямальские олени» из Яр-Сале поставляет в магазины ЯНАО отличную тушенку и пельмени. Кроме того, предприятие «Пур-рыба» намерено наращивать производство. Выйти на новые мощности получится тогда, когда в эксплуатацию будет введен новый цех по переработке рыбы, который получил поддержку от региональных властей.

    «Для предприятий у нас широкий комплекс мер поддержки: налоговые льготы, субсидии, компенсации затрат и многое другое. Важно, чтобы благодаря этой поддержке, в округе появлялись новые рабочие места и выпускалось еще больше качественной продукции», — заверил губернатор.

    Ранее на Ямале мужчина заставил подростка угнать снегоход. Похитители прокатились на транспортном средстве и оставили его на берегу водоема.

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