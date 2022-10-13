Новости06

Ямальские врачи подсчитали количество страдающих от алкоголизма граждан

Ямальские врачи подсчитали количество страдающих от алкоголизма граждан
pxhere.com

Специалисты психоневрологического диспансера в Ямало-Ненецком автономном округе привели статистические данные о гражданах региона, страдающих от алкогольной зависимости. Об этом пишет «Красный север».

Согласно данным врачей, в ЯНАО на сегодняшний день проживает 3643 человека, которые испытывают проблемы с чрезмерным употреблением спиртного. Как оказалось, по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на десять процентов.

Психиатр-нарколог Ямало-Ненецкого окружного психоневрологического диспансера Игорь Поселенков заявил, что выявить алкоголизм у человека с высокой долей вероятностью можно при профилактическом осмотре. По его словам, многие специалисты способны определить эту пагубную привычку на ранней стадии, чтобы не допустить ее развитие.

алкоголизм игорь поселенков статистика янао
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.