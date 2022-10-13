Ямальские врачи подсчитали количество страдающих от алкоголизма граждан

Специалисты психоневрологического диспансера в Ямало-Ненецком автономном округе привели статистические данные о гражданах региона, страдающих от алкогольной зависимости. Об этом пишет «Красный север».
Согласно данным врачей, в ЯНАО на сегодняшний день проживает 3643 человека, которые испытывают проблемы с чрезмерным употреблением спиртного. Как оказалось, по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на десять процентов.
Психиатр-нарколог Ямало-Ненецкого окружного психоневрологического диспансера Игорь Поселенков заявил, что выявить алкоголизм у человека с высокой долей вероятностью можно при профилактическом осмотре. По его словам, многие специалисты способны определить эту пагубную привычку на ранней стадии, чтобы не допустить ее развитие.