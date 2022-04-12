Ямальские волонтеры Победы прошли тренинги по общению с пожилыми россиянами

Сообщается, что мероприятие посетили 70 добровольцев из

разных муниципалитетов Ямала. Они обучались работе с архивами и составлению генеалогического

древа. Им объяснили, как эффективно находить заброшенные могилы ветеранов

Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Красный

север».