Ямальские волонтеры Победы прошли тренинги по общению с пожилыми россиянами

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В Ноябрьске состоялся ежегодный слет Волонтеров Победы. В
ходе него участники прошли ряд мастер-классов.
Сообщается, что мероприятие посетили 70 добровольцев из
разных муниципалитетов Ямала. Они обучались работе с архивами и составлению генеалогического
древа. Им объяснили, как эффективно находить заброшенные могилы ветеранов
Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Красный
север».
Во время трехдневного мероприятия особый упор был сделан на навыках
общения с пожилыми россиянами, учитывая их особенности. Участникам предложили поносить «костюм
старости», который имитирует возрастные нарушения в теле.
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