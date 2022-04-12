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    Ямальские волонтеры Победы прошли тренинги по общению с пожилыми россиянами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Федеральное агентство новостей

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    Федеральное агентство новостей

    В Ноябрьске состоялся ежегодный слет Волонтеров Победы. В
    ходе него участники прошли ряд мастер-классов.

    Сообщается, что мероприятие посетили 70 добровольцев из
    разных муниципалитетов Ямала. Они обучались работе с архивами и составлению генеалогического
    древа. Им объяснили, как эффективно находить заброшенные могилы ветеранов
    Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Красный
    север».

    Во время трехдневного мероприятия особый упор был сделан на навыках
    общения с пожилыми россиянами, учитывая их особенности.  Участникам предложили поносить «костюм
    старости», который имитирует возрастные нарушения в теле.

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