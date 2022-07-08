Ямальские власти выберут инвестора для будущего туристического комплекса в Заполярье

Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым российским регионом, реализующим комплексный инвестпроект в туристической сфере на условиях концессии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Комплекс станет частью туристического кластера на Полярном Урале в рамках стратегии развития Арктической зоны России. Об этом информирует сайт «Красный север».
Инвестор должен будет создать в горном массиве Рай-Из более 12 километров горнолыжных трасс. Они будут разной сложности и оборудованы подъемниками, пунктом проката и горнолыжной школой. Должна появиться гостиница на 300 мест, кафе, рестораны и объекты досуга.
Ранее сообщалось, что природно-этнографический комплекс «Нум» появится к осени в Ноябрьске. Об этом информирует телеканал «360».