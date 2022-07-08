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Ямальские власти выберут инвестора для будущего туристического комплекса в Заполярье

Ямальские власти выберут инвестора для будущего туристического комплекса в Заполярье
pxhere.com

Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым российским регионом, реализующим комплексный инвестпроект в туристической сфере на условиях концессии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Комплекс станет частью туристического кластера на Полярном Урале в рамках стратегии развития Арктической зоны России. Об этом информирует сайт «Красный север».

Инвестор должен будет создать в горном массиве Рай-Из более 12 километров горнолыжных трасс. Они будут разной сложности и оборудованы подъемниками, пунктом проката и горнолыжной школой. Должна появиться гостиница на 300 мест, кафе, рестораны и объекты досуга. 

Ранее сообщалось, что природно-этнографический комплекс «Нум» появится к осени в Ноябрьске. Об этом информирует телеканал «360».

заполярье ямал янао
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