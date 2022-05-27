Ямальские власти увеличили количество авиарейсов на южном направлении

Хоть и билеты по многим направлениям уже раскуплены, жители ЯНАО могут слетать, например, в Сочи или Минеральные воды. Компания «Ямал» собирается увеличить количество рейсов в Сочи из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Действовать новое расписание будет до 30 сентября.