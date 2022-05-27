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Ямальские власти увеличили количество авиарейсов на южном направлении

Ямальские власти увеличили количество авиарейсов на южном направлении
pixabay.com

Жители Ямала теперь имеют больше возможностей для отдыха на юге страны. Власти региона в два раза увеличили число авиарейсов в том направлении. Соответствующее решение было принято губернатором Дмитрием Артюховым после просьб граждан, пишет сайт «Красный север».

«Из-за временных ограничений на некоторых направлениях многим семьям пришлось пересмотреть свои планы. Важно, чтобы они смогли купить билеты в другие южные города и полноценно отдохнуть», — сообщил губернатор в социальных сетях.

Хоть и билеты по многим направлениям уже раскуплены, жители ЯНАО могут слетать, например, в Сочи или Минеральные воды. Компания «Ямал» собирается увеличить количество рейсов в Сочи из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Действовать новое расписание будет до 30 сентября.

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RusNewsToday24
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