Ямальские власти увеличили количество авиарейсов на южном направлении

Жители Ямала теперь имеют больше возможностей для отдыха на юге страны. Власти региона в два раза увеличили число авиарейсов в том направлении. Соответствующее решение было принято губернатором Дмитрием Артюховым после просьб граждан, пишет сайт «Красный север».
«Из-за временных ограничений на некоторых направлениях многим семьям пришлось пересмотреть свои планы. Важно, чтобы они смогли купить билеты в другие южные города и полноценно отдохнуть», — сообщил губернатор в социальных сетях.
Хоть и билеты по многим направлениям уже раскуплены, жители ЯНАО могут слетать, например, в Сочи или Минеральные воды. Компания «Ямал» собирается увеличить количество рейсов в Сочи из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Действовать новое расписание будет до 30 сентября.