Ямальские спасатели подготовят 31 площадку для купания на Крещение

Ямальские спасатели подготовят 31 площадку для купания на Крещение Новости
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Православные верующие по всей стране готовятся отметить Крещение 19 января. На Ямале для этого оборудуют 31 купель, из них две — в Салехарде.

По традиции места для купания обустроят на реке Полуй. Спасатели развернут две палатки, в которых оборудуют раздевалки для мужчин и женщин.

«Спасатели уже обследовали состояние льда: Полуй промерз более чем на 90 сантиметров», — заявил заместитель начальника Салехардского поисково-спасательного отряда по оперативной работе Александр Жебриков в беседе с изданием «Красный Север».

Забор освященной воды будет происходит через специально подготовленную иордань. Специалисты планируют завершить работы к 18 декабря.

За безопасность мероприятия будут отвечать дежурные бригады полицейских, спасателей и медиков. Отмечается, что у горожан не будут требовать OR-код для купания в проруби.

 
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