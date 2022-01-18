Ямальские спасатели подготовят 31 площадку для купания на Крещение

Православные верующие по всей стране готовятся отметить Крещение 19 января. На Ямале для этого оборудуют 31 купель, из них две — в Салехарде.

По традиции места для купания обустроят на реке Полуй. Спасатели развернут две палатки, в которых оборудуют раздевалки для мужчин и женщин.

«Спасатели уже обследовали состояние льда: Полуй промерз более чем на 90 сантиметров», — заявил заместитель начальника Салехардского поисково-спасательного отряда по оперативной работе Александр Жебриков в беседе с изданием «Красный Север».

Забор освященной воды будет происходит через специально подготовленную иордань. Специалисты планируют завершить работы к 18 декабря.

За безопасность мероприятия будут отвечать дежурные бригады полицейских, спасателей и медиков. Отмечается, что у горожан не будут требовать OR-код для купания в проруби.

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