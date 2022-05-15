Ямальские полицейские задержали голого мужчину в Губкинском возле гостиницы

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Сотрудники правоохранительных органов ЯНАО задержали голого мужчину, который находился в наркотическом опьянении, в Губкинском возле гостиницы «Сибирь». Очевидцы записали инцидент на видео и выложили в интернет, передает «Красный Север».
На видео видно, как голый мужчина бежит около гостиницы и ведет себя неадекватно. А именно: кричит, шатается, просит о помощи. Прохожие приняли решение вызвать полицию.
Прибывшие на вызов правоохранители оказали мужчине помощь. Они его задержали, а позже передали бригаде скорой помощи.
Ранее женщина из Ноябрьска убила своего сына-рецидивиста в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил 6 лет колонии.
загрузка...