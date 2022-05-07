Ямальские фермеры могут получить гранты на развитие своего дела

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Сразу 12 фермеров из Ямала могут получить грант в рамках окружного конкурса «Агростартап-2022». В этом году будет распределено 18 млн рублей.
В департаменте АПК подчеркнули, что все участники представили достойные проекты, а потому комиссии будет сложно определить победителей. Об этом пишет «Красный север».
«За четыре года действия программы грантовую поддержку получили 15 предпринимателей на общую сумму 36,8 млн рублей. На эти средства закуплены животные и техника, оборудование для производства и переработки продукции», — рассказала заведующая сектором развития сельских территорий департамента АПК ЯНАО Надежда Запольских.
В конкурсе приняли участие фермеры из разных частей ЯНАО. Наиболее востребованным направлением является оленеводство.
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