Ямал ждет более 53 000 туристов летом 2022 года

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Все больше туристов выбирают Ямал в качестве направления путешествий. В этом году регион посетят более 53 000 человек, сообщает департамент молодежной политики и туризма ЯНАО. Об этом пишет «Красный Север».
Ямал готов предложить путешественникам большой спектр видов активного отдыха. В регионе можно заняться рыбалкой и сплавами, а также взять комбинированный тур.
По словам руководителя компании Discover Yamal Зельфиры Махмутовой, постоянным спросом пользуются туры выходного дня, а также сплав по реке Собь и восхождения к ледникам Романтиков и Топографов. Кроме того, настоящей туристической изюминкой является экскурсия по местам 501-й стройки с посещением лагерного пункта «Кинжальный».
Также популярностью пользуются этнотуры с погружением в обыденную жизнь оленеводов, которые сохранили жизненный уклад. Путешественники могут лицезреть их кухню, культуру и ремесла. Часть туристов выбирает экскурсии по Салехарду, Новому Уренгою, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьску.