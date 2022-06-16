Ямал возводит все больше жилья на фоне санкций

Ямал строит все больше жилья и расселяет аварийные здания, не замечая санкций в отношении России. Об этом пишет сайт «Красный север».
Уроженцы Ямала, которые покидают аварийные здания, предпочитают приобретать новое жилище в Краснодаре, Екатеринбурге и Москве. Именно эти города выбирают участники региональной программы для жителей аварийных домов.
На Ямале в текущем году выдали 89 таких сертификатов. При этом 24 семьи уже отметили новоселье за границами округа. В список популярных мест, куда с комфортом переселяются северяне, также входят Ленинградская и Самарская области, Крым.
Первый заместитель директора окружного департамента строительства и жилищной политики Тимофей Савингых отметил, что эта мера помощи начала работать в прошлом году. Автором этой инициативы является губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.