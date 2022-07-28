Ямал оказался в топ-3 регионов России с минимальной вырубкой леса

Ямало-Ненецкий автономный округ оказался на 60 месте из 62 в рейтинге российских регионов по частоте вырубки леса. Список и соответствующую карту представили эксперты организации «Гринпис».
Рейтинг был составлен на основе данных за 2021 год, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Согласно им, ЯНАО отличается низкими темпами вырубки леса и заготовки древесины, передает сайт «Красный север».
При этом в тройку лидеров попали Вологодская, Ивановская и Костромская области. В них уничтожают от 1,4 до 1,8 куб. метров с гектара лесных угодий.
В ЯНАО с одного гектара леса вырубают лишь 0.006 кубометра. Меньше этот показатель только в Чукотском и Ненецком автономных округах.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов развивать внутренние авиаперевозки. Сообщается, что Ямал к этому полностью готов. В текущем году здесь реализовали инициативу губернатора Дмитрия Артюхова о создании новых субсидируемых маршрутов в Сочи и Горно-Алтайск.