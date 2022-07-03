Якубович рассказал, как молодая жена сама вела его в ЗАГС

У пары есть общая дочь Варвара, которая родилась в 1998 году. Сама свадьба состоялась только в 2004. Марина Видова – третья супруга шоумена. Еще в девяностые они предпочли традиционному браку гостевой формат, и до сих пор живут отдельно. Встречаются супруги в основном за городом, где сейчас проживает сама Марина.