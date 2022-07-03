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Якубович рассказал, как молодая жена сама вела его в ЗАГС

Якубович рассказал, как молодая жена сама вела его в ЗАГС
Павел Кашаев/Global Look Press

Российский телеведущий и актер Леонид Якубович рассказал, что именно его молодая супруга проявила инициативу по поводу их официального бракосочетания. Сотрудница телекомпании «ВИD» Мария Видова не хотела пышной свадьбы, но была не против зарегистрировать отношения.

«Как-то мы жили-жили. Варя родилась. И Манечка сказала — идем жениться! Мы поехали в ЗАГС. Час я давал автографы, а потом мы быстренько расписались и ушли», — вспоминал Якубович в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

У пары есть общая дочь Варвара, которая родилась в 1998 году. Сама свадьба состоялась только в 2004.  Марина Видова – третья супруга шоумена. Еще в девяностые они предпочли традиционному браку гостевой формат, и до сих пор живут отдельно. Встречаются супруги в основном за городом, где сейчас проживает сама Марина.

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