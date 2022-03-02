Яков Кедми указал на главный просчет ЕС в антироссийских санкциях

Военный эксперт Яков Кедми высказался относительно слов представителя Евросоюза Жозепа Борреля о санкциях в отношении России. Глава дипломатии ЕС заявил, что Европейский союз не конфликтует с РФ, однако в сложившейся ситуации поддерживает Украину. По его мнению, ограничения, которые являются «реакцией на обстоятельства», против Москвы необходимы.

«То, что говорил Боррель —лишь половина правды. То, что они не ведут войну с Россией, пусть он рассказывает в университетах. Для Запада будет ущерб от антироссийских санкций, только он еще не представляет какой», — объяснил Кедми.

Военный эксперт отметил, что Вашингтон намерен подчинить себе европейскую экономику. США планируют вытеснение России с рынка энергоносителей, поэтому готовы пойти на любые шаги.

«Стратегическая цель США — вытеснить Россию с рынка энергоносителей. Это было объявлено несколько лет назад. США хотят стать основным поставщиком энергии и нефти во всем мире. Санкции выгодны США и всем их прихлебателям в Европе. Они хотят, чтобы европейская экономика не конкурировала с американской, а была ее придатком», — заключил экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

загрузка...