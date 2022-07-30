Яков Кедми описал эффективный план действий России по взаимодействию с Западом

«Россия должна быть готова к существованию в условиях полного разрыва отношений с большей частью западного мира. К существованию экономическому, политическому и другому. Есть и другие части мира… Когда они созреют, они сами приползут. А до этого пусть они решают свои проблемы сами», – уверен эксперт.