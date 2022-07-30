Яков Кедми описал эффективный план действий России по взаимодействию с Западом

Западные страны приползут и будут просить о налаживании отношений с Россией. Такое мнение выразил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Политолог описал эффективный план действий РФ по взаимодействию с другими странами. По его словам, избавиться от русофобии можно только с помощью изоляции от Запада. При этом Москве следует налаживать отношения с другими государствами.
«Россия должна быть готова к существованию в условиях полного разрыва отношений с большей частью западного мира. К существованию экономическому, политическому и другому. Есть и другие части мира… Когда они созреют, они сами приползут. А до этого пусть они решают свои проблемы сами», – уверен эксперт.
Кедми добавил, что России не следует идти на уступки в вопросе Запада. По его словам, в этом случае другие страны попытаются «добить» Москву.
Ранее Яков Кедми заявил, что Запад использует Украину для получения прибыли. Это касается ресурсов, промышленности и даже народа.