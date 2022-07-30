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Яков Кедми описал эффективный план действий России по взаимодействию с Западом

Яков Кедми описал эффективный план действий России по взаимодействию с Западом
wikimedia.org/Mark Nakoykher/CC BY-SA 4.0

Западные страны приползут и будут просить о налаживании отношений с Россией. Такое мнение выразил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Политолог описал эффективный план действий РФ по взаимодействию с другими странами. По его словам, избавиться от русофобии можно только с помощью изоляции от Запада. При этом Москве следует налаживать отношения с другими государствами.

«Россия должна быть готова к существованию в условиях полного разрыва отношений с большей частью западного мира. К существованию экономическому, политическому и другому. Есть и другие части мира… Когда они созреют, они сами приползут. А до этого пусть они решают свои проблемы сами», – уверен эксперт.

Кедми добавил, что России не следует идти на уступки в вопросе Запада. По его словам, в этом случае другие страны попытаются «добить» Москву.

Ранее Яков Кедми заявил, что Запад использует Украину для получения прибыли. Это касается ресурсов, промышленности и даже народа.

Запад Кедми Россия русофобия
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RusNewsToday24
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