Yahoo News Japan: в Японии не смогли поверить, что иена оказалась слабее рубля

В своем материале журналист, который не поверил, что иена оказалась слабее рубля, высказал мнение о том, что курс зависит

не только от разницы процентной ставки, но и богатства, которое определяется государственными

ресурсами. Поэтому у рубля, в отличие от иены, достаточно мощи, чтобы

гарантировать свою стоимость.