Yahoo News Japan: в Японии не смогли поверить, что иена оказалась слабее рубля

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Японская иена оказалась слабее российского рубля,
который «пострадал» от санкций. К таким выводам пришел японский журналист Дзюн
Ямада в своей статье для издания Yahoo News Japan.
Журналист уточнил, что японская валюта с 1 марта 2022 года
обесценилась на целых 15 единиц, и на данный момент курс упал до 129 йен за доллар. В этой
связи Ямада обратил внимание, что подобного резкого падения национальной валюты
Японии еще не было в истории.
В своем материале журналист, который не поверил, что иена оказалась слабее рубля, высказал мнение о том, что курс зависит
не только от разницы процентной ставки, но и богатства, которое определяется государственными
ресурсами. Поэтому у рубля, в отличие от иены, достаточно мощи, чтобы
гарантировать свою стоимость.
Ямада считает, что антироссийские санкции не принесли масштабного
того эффекта, о котором так мечтал весь коллективный Запад. Кроме того,
сегодня ситуация сложилась таким образом, что большинство стран может начать
постепенно отказываться от американского доллара, из-за чего стоимость валюты снизится,
заключил японский обозреватель.