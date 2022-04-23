    В тренде

    Yahoo News Japan: в Японии не смогли поверить, что иена оказалась слабее рубля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Yahoo News Japan: в Японии не смогли поверить, что иена оказалась слабее рубля

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Японская иена оказалась слабее российского рубля,
    который «пострадал» от санкций. К таким выводам пришел японский журналист Дзюн
    Ямада в своей статье для издания Yahoo News Japan.

    Журналист уточнил, что японская валюта с 1 марта 2022 года
    обесценилась на целых 15 единиц, и на данный момент курс упал до 129 йен за доллар. В этой
    связи Ямада обратил внимание, что подобного резкого падения национальной валюты
    Японии еще не было в истории.

    Yahoo News Japan: в Японии не смогли поверить, что иена оказалась слабее рубля
    Федеральное агентство новостей 

    В своем материале журналист, который не поверил, что иена оказалась слабее рубля, высказал мнение о том, что курс зависит
    не только от разницы процентной ставки, но и богатства, которое определяется государственными
    ресурсами. Поэтому у рубля, в отличие от иены, достаточно мощи, чтобы
    гарантировать свою стоимость.

    Ямада считает, что антироссийские санкции не принесли масштабного
    того эффекта, о котором так мечтал весь коллективный Запад. Кроме того,
    сегодня ситуация сложилась таким образом, что большинство стран может начать
    постепенно отказываться от американского доллара, из-за чего стоимость валюты снизится,
    заключил японский обозреватель.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »