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Yahoo News Japan: Германия рискует подвергнуться стагфляции из-за отказа от энергоресурсов России

Yahoo News Japan: Германия рискует подвергнуться стагфляции из-за отказа от энергоресурсов России

Ранее 

pixabay.com

Решение ФРГ перестать импортировать российские энергоресурсы повышает шансы Берлина на рост безработицы и инфляции, заявили в издании Yahoo News Japan.

Японские журналисты раскрыли катастрофические последствия отказа Германии от энергии РФ. В прессе прокомментировали ситуацию с газом и нефтью в Европе, в ЕС развернулась дискуссия на фоне требования Москвы оплачивать поставки ресурсов в рублях.

«В Германии вырос риск стагфляции из-за снижения темпов роста в результате сокращения поставок энергоносителей. Правительство страны оказалось перед трудным выбором», — констатировали в Yahoo News Japan.

Журналисты уверены, что ФРГ рискует обрушить свой ВВП на 5% сроком до двух лет. Именно такой исход ожидает страну, если она введет эмбарго на российские энергоресурсы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва перевела оплату за газ и нефть в рубли. По словам представителя Кремля, решение обусловлено санкционными нападками на Россию.

Германия энергия Япония
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