Ранее
Решение ФРГ перестать импортировать российские энергоресурсы повышает шансы Берлина на рост безработицы и инфляции, заявили в издании Yahoo News Japan.
Японские журналисты раскрыли катастрофические последствия отказа Германии от энергии РФ. В прессе прокомментировали ситуацию с газом и нефтью в Европе, в ЕС развернулась дискуссия на фоне требования Москвы оплачивать поставки ресурсов в рублях.
«В Германии вырос риск стагфляции из-за снижения темпов роста в результате сокращения поставок энергоносителей. Правительство страны оказалось перед трудным выбором», — констатировали в Yahoo News Japan.
Журналисты уверены, что ФРГ рискует обрушить свой ВВП на 5% сроком до двух лет. Именно такой исход ожидает страну, если она введет эмбарго на российские энергоресурсы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва перевела оплату за газ и нефть в рубли. По словам представителя Кремля, решение обусловлено санкционными нападками на Россию.