Ядвига Поплавская показала доносы на своего покойного супруга Александра Тихановича

Вдова актера и музыканта Александра Тихановича Ядвига Поплавская продемонстрировала обвинения в адрес своего супруга, которые были написаны еще в советские годы.

Документы певица и композитор Поплавская впервые продемонстрировала во время шоу «Прямой эфир». В некоторых из них участника ансамбля «Верасы» обвиняют в употреблении запрещенных веществ.

«Калининград-Витебск. Оргкомитету фестиваля польской песни. Возмущены протекцией на фестиваль дельца и наркомана Тихановича, осужденного на два года. За явной порукой дирижера не скрыть убогость вокальных данных и лицемерия. Иванов-Петров», — написано в одном из заявлений.

Однако сама вдова музыканта сразу опровергла все слухи о пагубных привычках своего супруга, отметив, что в советское время многие даже не знали слова «наркоман». С ней согласился и ведущий телепередачи Андрей Малахов, подчеркнув, что таким образом раньше могли убирать конкурентов.

Тиханович умер 28 января 2017 года в возрасте 64 лет. Причиной смерти популярного советского и белорусского артиста стала неизлечимая болезнь легких.

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