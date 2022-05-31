Ядовитая змея ужалила семилетнего мальчика в санатории под Новосибирском

Инцидент произошел во время прогулки по асфальтированной дорожке. Мальчик шел вместе с бабушкой и дедушкой и внезапно его укусила гадюка. Ребенка оперативно положили в реанимацию. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. По факту происшествия организована проверка.