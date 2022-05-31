Ядовитая змея ужалила семилетнего мальчика в санатории под Новосибирском

Семилетний ребенок пострадал в результате укуса змеи на территории санатория в городе Бердск, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области. Ему оказали необходимую помощь.
Инцидент произошел во время прогулки по асфальтированной дорожке. Мальчик шел вместе с бабушкой и дедушкой и внезапно его укусила гадюка. Ребенка оперативно положили в реанимацию. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. По факту происшествия организована проверка.
Мать потерпевшего считает, что врачи поздно ввели противоядную сыворотку ее сыну. Также она недовольна персоналом санатория, который, по ее мнению, знал о наличии ядовитых змей на территории лечебно-оздоровительного учреждения.