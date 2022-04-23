«Ядерный щит России усилен на долгие годы», — ракета «Сармат» может поступить на вооружение уже этой осенью

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Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новейшая стратегическая ракета «Сармат» может поступить на вооружение уже этой осенью. На этой неделе состоялся испытательный пуск, после которого, как пишет источник, ядерный щит России усилен на долгие годы.

О создании в России такого оружия Владимир Путин впервые объявил во время послания Федеральному собранию в 2018 году. В среду, комментируя успешное испытание ракеты, президент отметил, «Сармат» надежно обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать нашей стране.





Первые летные конструкторские испытания, которые состоялись 20 апреля, — это начало огромной, большой вехи в перевооружении стратегических ядерных сил России. Потому что «Сармат», по сравнению с другими комплексами (и российскими, и американскими, и которые есть в других странах), — это самая крупная, самая мощная ракета глобальной дальности, которая несет в себе такую мощь, что способна точно совершенно (это не дежурные слова) остудить любого агрессора. Это событие глобального характера, не только для нашей страны, потому что «Сармат», я уже сказал, — это уникальное оружие, это инженерное чудо.

Дмитрий Розогин

Ракету массой в двести тонн, как утверждается, невозможно сбить, а её дальность действия составляет 18 тысяч километров.