Яблонский назвал точный удар ВС РФ по базе ВСУ в Львовской области предупреждением для Польши

Яблонский предположил, что таким способом Россия продемонстрировала Западу, и Польше в частности, свою силу. Дипломат назвал предупреждением для Польши точный ракетный удар ВС РФ, подчеркнув, что Варшава должна быть осторожна в своих действиях и не провоцировать Москву.