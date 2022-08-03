Яблонский назвал точный удар ВС РФ по базе ВСУ в Львовской области предупреждением для Польши

Российские военные нанесли высокоточный удар по объектам ВСУ, находившимся всего в 15 километрах от польской границы, рассказал телеканалу Polsat News замминистра МИД Польши Павел Яблонский.
Судя по всему, речь идет об ударе высокоточным оружием по базе хранения военной техники в Львовской области, поставленной украинской армии с территории Польши. Об этом в рамках сегодняшнего брифинга сообщило Минобороны РФ.
Яблонский предположил, что таким способом Россия продемонстрировала Западу, и Польше в частности, свою силу. Дипломат назвал предупреждением для Польши точный ракетный удар ВС РФ, подчеркнув, что Варшава должна быть осторожна в своих действиях и не провоцировать Москву.